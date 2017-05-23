驚！研究：別常吃「止痛藥」心臟病風險增50％！

研究指出，服用「非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）」類型的止痛藥，發生心臟病的風險會比一般人增加50%！（達志影像／shutterstock提供）

「大姨媽」來了，肚子不舒服！明天要考試了，頭好痛！現代人求學、工作壓力大，難免遇到痛狀不適，有人會選擇吃「止痛藥」緩解不適，然據最新研究指出，服用「非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）」類型的止痛藥，發生心臟病的風險會比一般人增加50%！

有病先就醫，請誤自行服藥傷了身！國外健康網站《Medical News Today》報導，

據英國醫學期刊《The BMJ》最新發表的研究指出，服用「非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）」類型的止痛藥可要當心。

研究指出，如服用高劑量「非類固醇消炎止痛藥」的前30天，心臟病發作的機率將會增加20%-50%。然如非長期服用高劑量的止痛藥，吃一般藥房販售止痛藥，並遵守藥物包裝上的使用說明，則較不易增加心臟病風險。

此外，據早先醫學研究指出，對於本身就患有心血管方面疾病如高血壓、高膽固醇，或是有吸菸習慣的人來說，服用止痛藥更會增加心臟病風險

研究人員指出，有身體不適症狀的民眾還是不應該無節制地使用止痛藥。如因疾病，需經常服用非類固醇消炎止痛藥（阿斯匹靈、布洛芬或洛索洛芬等成分），且藥劑量頗大，建議應該就醫檢查疼痛的之因才是根本。

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(中時電子報)