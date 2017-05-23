NBA》騎士G3爆冷 詹姆斯：找回危機意識

騎士隊詹姆斯(左)提醒隊友不能自滿。(美聯社資料照)

季後賽無敵的衛冕軍騎士意外跌跤，東區決賽第3戰居然輸給了缺少主將的塞爾提克，還砸光了一度領先21分的優勢。連續10戰打出MVP身手的詹姆斯也繳出了最糟糕的一役，「我整場都打得很不順，不光是在下半場而已。」

詹姆斯在之前的連勝沒有表現得太過自滿，他提醒隊友還可以有改善空間，因此這場大爆冷門的比賽也沒讓他太丟臉。「季後賽總是要有一些挫折，我認為這是驅使你邁向成功的助力。事實上我很慶幸，如果這一路要有挫折，最好是現在就出現，讓我們找回危機意識。」

連兩輪橫掃對手，決賽前又休了9日長假，如今在主場遭逢首敗，可見騎士似乎打得太安逸了。雖然塞爾提克翻盤的機會很低，不過騎士面臨2勝1負的壓力，加上西區勇士來勢洶洶，是時候開始繃緊神經了。

ESPN球評史密斯說，騎士大意輸掉1場比賽是OK的，「但他們只有輸1場的空間，絕對沒有藉口再輸第2場」，否則接下來的總冠軍戰也沒什麼可打了。

(中時電子報)