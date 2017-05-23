NBA》詹皇生氣了？凶隊友又嗆記者

騎士隊詹姆斯(右)對第3戰的失敗非常不悅。(美聯社資料照)

騎士輸掉東區決賽第3戰，主將詹姆斯只繳出11分，最後18分鐘僅得1分，連主場球迷都很不滿意。詹姆斯賽後在走道上遭到一位球迷嗆聲，該位球迷自稱大學時打過籃球，還拿出自己的數據嗆詹姆斯。心情不佳的詹姆斯沒跟他客氣，立刻請保全把他趕出去。

賽後記者會上又有人火上澆油，一位記者問詹姆斯，是否塞爾提克的防守讓他施展不開？「沒有，我就只是打不好而已。」詹姆斯認出了那位記者，「奇怪了，為什麼你只有在我們輸球時才提問呢？Kenny(記者的名字)，我肯定你總是在我們輸球時才出現。」

這位叫做Kenny Roda的記者或許對騎士不太友善，但他並非只在騎士輸球時發問，顯然是詹姆斯心情惡劣才會拿他開刀。場邊也有鏡頭拍到，詹姆斯比賽中途走回板凳區時，還把戴隆威廉斯趕離座位，因他坐了詹姆斯習慣的座位。

總教練泰隆盧說：「詹姆斯也是人，總是會有不順的時候。」身為一個人也難免有情緒，當日詹姆斯顯得如此失態，可見這場敗仗肯定讓他非常挫折。

(中時電子報)