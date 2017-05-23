洗手要洗多久才算乾淨？ (達志影像/shutterstock提供)

洗手-一個簡單小動作，但其實細節也不能馬虎，美國疾病控制和預防中心認為，每次洗手要持續35秒才夠，但世界衛生組織則指出，若要能充分使用清潔劑妥善搓洗手的關節和皮膚褶皺，則還需要多花至少7.5秒。

所以到底要聽誰的？日前蘇格蘭格拉斯哥卡利多尼亞大學的研究人員發現，在透過觀察42名醫生和78名護士，並要他們使用美國疾病控制和預防中心或世界衛生組織建議的方式洗手後，結果發現，遵行世界衛生組織所建議的方式，平均減少的細菌量較多。

但研究也指出，其實兩種方式都能有效達到清潔的目的，差別只是在於你是否為醫療從業人員，若不是，則你在洗手持續時間上就無需那麼苛刻，但話說回來，若能確實遵行世界衛生組織的建議，就更能保證你雙手的清潔。

(中時電子報)