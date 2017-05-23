飛彈試射成功 金正恩：這世界真美麗
北韓昨(21日)試射「北極星2型」中長程導彈飛彈，飛行500公里後落入日本海，最高領導人金正恩聲稱飛彈試射成功，達到所有技術要求，表示將量產和部署這種中長程飛彈，並開心大讚飛彈攝得的影像顯示「世界看起來真美麗」。
據了解，北韓昨天發射這枚飛彈後落在東岸外海，這是北韓一周內第二次試射飛彈。金正恩認為「北極星2型」導彈已無可挑剔，打擊精準度極高，要盡快投入量產，並部署在北韓人民軍的戰略作戰部隊。
他看到飛彈試射成功，笑得合不攏嘴，軍官們也開心舉起手歡呼。據傳當金正恩看著安裝在彈道飛彈上的攝影機即時傳回的地球影像，他說：「從我們發射的火箭上看地球感覺很壯觀，整個世界看起來很美。」試射結果證實飛彈的彈頭在最後階段有可靠導向功能，以及固態燃料發動機運作正常。
有外媒分析，目前北韓幾乎所有飛彈都使用液態燃料，發射前灌注推進燃料得花費不少時間。彈使用固態燃料後可以更迅速發射飛彈，縮短敵人能夠干擾發射的時間。
(中時電子報)
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