西半部高溫悶熱34度、午後防雷陣雨

今（23日）全台為多雲到晴天氣，西半部高溫可達34度，紫外線指數多數為過量級。（林宜靜 攝）

日頭赤炎炎，外出要防曬！今（23日）全台為多雲到晴天氣，西半部高溫可達34度，紫外線指數多數為過量級。午後北部及中南部地區亦有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

外出帶把傘，防曬也防雨！今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後北部及中南部地區亦有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；今晚起鋒面接近，西半部地區及馬祖將轉為有短暫陣雨的天氣。

大致說來，今天全台為悶熱天氣，氣溫方面，北部高溫30到32度，中南部高溫31到34度，東部高溫30到31度，外島高溫27到30度。由於悶熱高溫，紫外線指數方面，明天澎湖為危險級，基隆為高量級，其他地區都為過量級。

此外，明（24日）鋒面影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部性大雨發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。明日傍晚到周四（25日）鋒面抵達並持續南下，中部以北恐會有較大雨勢，外出民眾要注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)