目標2025問世 陸俄聯手打造C929廣體客機

中國商飛昨日公布研發中的新型C929廣體客機模型。（圖/新浪網）

據大陸澎湃新聞網報導，由中國商飛（COMAC）與俄羅斯聯合航空製造集團（UAC）的合資創立的企業—中俄國際商用飛機有限責任公司（CRAIC），於昨日正式在上海成立。未來該公司首要任務，即是繼已首次試飛的C919客機之後，結合中俄兩國之力，研發新的廣體客機C929型計畫，初步計畫期望能再2025年首次試飛、並且於2028年交付市場營運。據陸媒報導，這款聯合研發的新客機，將以最大飛航距離12,000公里、最大載客量280人為設計目標，潛在競爭對手可能是波音（Boeing）旗下的787系列。

其實早在2011年，中國商飛就提出兩款廣體客機草案，除了上述的C929型外，還有更大的390座的C939型客機。但由於技術上的限制，最終引入俄國航空工業，外媒評估，C929型廣體客機有極大地可能會是俄製伊留申-96（Ilyushin IL-96）客機的升級版本。伊留申-96是前蘇聯（USSR）解體前第一款4引擎的廣體客機，最大載客量突破400人、飛行距離約為9,000公里，只可惜受限於經費問題和波音空巴的壟斷，這款飛機僅生產了30架，幾乎全在俄國境內服役。

想與波音、空巴在航空市場真正形成「ABC」競爭，光靠窄體C919和小型ARJ21客機是不夠的。但從未涉獵廣體客機領域的中國大陸，屏除了盲目摸索的過程，直接引入擁有米高揚設計局、蘇霍伊設計局、安東諾夫設計局等知名航空工業的聯合航空製造集團，未來7年間預計總投資金額高達130至200億美元（約3,917至6,027億台幣），能否如期完成，勢必將成為未來影響全球航空版圖的最重要一塊拼圖。

(中時電子報)