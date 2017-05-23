文化部《未來劇場》VR虛擬實境展美國盛大展出

黃心健與Laurie_Anderson共同創作VR虛擬實境《未來劇場》展場。（文化部提供）

文化部跨域合創計畫補助新媒體藝術家黃心健與美國前衛音樂教母Laurie Anderson共同創作的VR虛擬實境展《未來劇場》，今年5月受邀於美國重量級當代美術館之一麻州當代美術館 (MASS MoCA)展出。

經過2年合創期雕琢的《未來劇場》，以VR虛擬實境技術，動態化了一般認知存在的物理世界，並形塑出駕馭了地心引力、穿越了時空屏障的「新知覺」，讓參與者在熟悉的世界中，飛入另一個空間或時間的向度，重新觀察世界，並藉由新科技所達到的「新知覺」，提供了觀者感官上的享樂感。

5月28日將於MASS MoCA開幕的《未來劇場》VR展，黃心健將展出兩件與Laurie Anderson合作的最新作品《Chalk World》與《Aloft》，觀者將置身於由象徵記憶的黑板所構成的虛幻世界，探索文字、符號、聲音與記憶的各種線索，或是以四萬呎高空中逐漸解體的機艙為舞台，聆聽吟唱的故事。

此次黃心健領軍的台灣團隊與兼具視覺藝術家、作曲家、詩人、攝影家、電影創作者、聲樂家及多媒體科技藝術家等多重身分的Laurie Anderson合作，受邀於美國主流大型機構展出實為台灣科技藝術展演和VR創作的里程碑。《未來劇場》展覽除獲文化部跨域合創計畫補助外，亦廣獲美國及台灣各界支持，包括Sakana基金會、國立政治大學及 Bowers & Wilkins (B&W)無線音響公司。

MASS MoCA原是19世紀老磨坊建築，改造為當代美術館後的建築風格就是件偉大的藝術品 ，因其巨大的展場空間格局，提供當代藝術家馳騁創意的機會，創作出獨一無二的作品，展示的效果經常令人印象深刻。

文化部為鼓勵跨國藝文機構合作創製新作品、發展深化區域連結網絡、促進合創成果的跨境流通傳佈、引動外國合創方專業資源投入，以激發台灣藝文界與國際合作的跨界旗艦新作，自2013年起推辦跨域合創計畫，已催生多項精彩的跨域作品及跨國合作模式。

(中時電子報)