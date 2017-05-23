輕鬆入門動手種！新北「都市農夫訓練營」開跑

「都市農夫訓練營」課程採室內學習輔以室外實作方式進行。（新北市景觀處提供）

都市人的田園夢不再遙不可及！為響應2017世界都市農夫日，新北市政府綠美化環境景觀處5月22日於新莊建安里，與當地居民一起透過香草收成、種植及茶飲享用，來認識和慶祝都市農夫日。

活動當天由帶領民眾認識園區香草開始，並同時進行修剪收成，收成之香草除沖煮為茶飲分享給民眾品嘗外，也作為現場阡插教學與實作使用。景觀處並推出有「都市農夫訓練營」、「小菜苗成長日記」及「漫步新北都市農園」等新北市都市農夫日系列活動，讓市民朋友都能一同參與。

「都市農夫訓練營」課程採室內學習輔以室外實作方式進行，實作基地鄰近板橋區文化路與漢生東路交叉口，並於5月22日起至6月12日受理報名，預計錄取145位名額，報名需全程參與7/1(六)、7/8(六)及7/15(六)之課程，且需遵守相關課程規範，實務種植時間為106年7月至107年6月底，收成需回饋公益使用。

「小菜苗成長日記」將以菜苗成長歷程的系列短片，以輕鬆活潑的方式，介紹基礎的栽培方法，而小菜苗也將於5月22日至6月25日間，巡迴出現在新北市內各特色都市農園的點位，市民朋友只要在小菜苗出現的農園跟菜苗一同拍照，並打卡分享圖文至臉書「新北可食地景~Fun食樂活團」公開社團，即可參加「漫步新北都市農園」活動，將可依公布的規定兌換都市農夫入門包1組(限量250組)，內含菜苗(或種子)、小包有機土、種菜盆以及種植入門手冊。

景觀處長謝宏偉表示，今年是第2屆世界都市農夫日，景觀處藉由這個機會帶領市民朋友一同來認識，並參與都市農耕這兼具景觀綠化、節能減碳及食農教育等多功能的生活型態，並讓想初步體驗都市農耕的市民朋友也能輕鬆入門動手種，而本次規劃「漫步新北都市農園」活動，不僅是響應今年世界都市農夫日國際主題之一的「全球必訪之100處都市農場」，也藉此讓更多的市民朋友可以進一步認識新北市內不同的在地風情。

(中時電子報)