伊凡卡一出馬 這2國捐款30億

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國將捐贈一億美元(約台幣30億)，給川普大女兒推動的女性基金「世界銀行女性創業家基金」。(圖片取自美聯社)

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國將捐贈一億美元(約台幣30億)，給川普大女兒推動的女性基金「世界銀行女性創業家基金」。但諷刺的是，川普在競選期間，經常撻伐柯林頓基金會(Clinton Foundation)收取來自沙烏地阿拉伯等中東國家的捐款。

世銀總裁金墉(Jim Yong Kim)21日公布這項捐贈案。伊凡卡曾協助推動這個提供未開發國家小額貸款的基金，而這個基金將由世界銀行主導，7月將做出相關宣布。

金墉說：「我們認為這是非常了不起的想法，但我們不曉得需要多少時間才能達成目標。這確實是一項驚人的成就。我從沒見過任何事情能如此快速地讓一切到位，而我必須說，伊凡卡的領導能力極佳。」

不過伊凡卡的父親川普，選前為了攻擊希拉蕊，曾在推特上寫道：「向柯林頓基金會提供巨額捐款的沙烏地阿拉伯等許多國家，希望讓女性做為奴隸和殺害同志。希拉蕊必須歸還來自這些國家的所有捐款」。如今女兒成功募得這些來自中東國家捐款，不知道川普做何感想。

(中時電子報)