被傳要從政？祖克伯回應說...
臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）今年全美趴趴走走，造訪各州，加上雇用美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的前競選經理普洛夫（David Plouffe），讓外界猜測他是否為自己從政之路準備，對此祖克柏否認傳聞，表示自己無意從政，只是想出去和人們建立關係，聽取意見。
對於外界的猜測，祖克柏22日在臉書po文否認傳聞，他在po文寫道：「我個人在今年的挑戰是走訪未曾到過的州份，藉此瞭解人們的願望與挑戰，和他們對生活與社區的想法。……有人問這項挑戰是否代表我將要競選公職，我無意從政。」
他強調走訪全美是為了聽取更廣泛的觀點，以確保我們能為臉書上近20億的用戶社群提供最好的服務，並宣傳慈善公司Chan Zuckerberg Initiative。
(中時電子報)
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