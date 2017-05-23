美參院批准 州長布蘭斯塔為下任駐陸大使

即將走馬上任的美國新駐陸大使布蘭斯塔（圖右），與大陸國家主席習近平（圖左）有多年交情。（圖/美聯社）

據美聯社（AP）報導，愛荷華州（Iowa）現任州長、被稱為大陸國家主席習近平老友的布蘭斯塔（Terry Branstad），獲得美國參議院批准，正式成為新任駐北京大使。這位愛荷華州歷史上任期最長的州長，與習近平首次見面是在1985年，當時年輕的習首次以河北考察團團長的身份訪美，當時愛荷華州剛與河北省簽訂姊妹省協議，年輕的州長布朗岱主動邀訪並負責接待。之後在2011年布朗岱訪中，時任國家副主席的習近平更是親自接待；2012年習訪美，布朗岱更是熱情地邀請他至官邸聚餐，賓主盡歡之下，習近平更稱他為「長年的老朋友」。

現年70歲的布蘭斯塔，是愛荷華州歷史上任職時間最長的州長（1983-1999, 2011-今），也是美國歷史上任職時間第二長的州長。泰瑞曾在2012年中國國家主席習近平訪問美國時，在愛荷華州接待過他，並稱呼他為「長年的老朋友」。在川普（Donald Trump）競選總統之際，布蘭斯塔雖為共和黨大將，卻沒有親自參與輔選，是由他的大兒子艾瑞克（Eric Branstad）負責，出任愛荷華州川普的競選總部主任。

現任愛荷華州州長、新任駐陸大使布蘭斯塔。（圖/美聯社）

年輕的習近平（圖左三）於1985年以河北農業考察團長訪美，受邀至姊妹省的愛荷華州訪問，由州長布朗岱（圖左四）接待。（圖/愛荷華州政府網站）

但相較於歐美媒體的熱衷，大陸無論是民間或官方媒體，似乎對布蘭斯塔的角色相對冷淡，未來正式走馬上任後，其「老友」身份究竟能起多大作用，或是替川普推行多大程度的外交政策，恐怕不僅是對布蘭斯塔個人的最大挑戰、也是各界真正關注的焦點之一。

(中時電子報)