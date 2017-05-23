留學生批中國空氣差 當局：昆明空氣香甜

在美國馬里蘭大學留學的女學生楊舒平（Shuping Yang），今年受邀在畢業典禮上發表演說時，竟批評中國空氣品質惡劣引發爭議。(圖片取自shanghaiist)

中國大陸一名在美國馬里蘭大學留學的女學生楊舒平（Shuping Yang），今年受邀在畢業典禮上發表演說時，竟讚揚「美國空氣是甜的」，反而批評中國空氣品質惡劣引發爭議，她的背景被起底來自昆明，更引起中國大陸網友憤慨，認為昆明空氣分明就很好，當局也發文霸氣回應，這個鍋我們不背！昆明四季如春，氣候宜人，空氣新鮮而香甜。

楊舒平在演講中表示，因為新鮮的空氣。她回憶5年前從飛機下來，準備好5個口罩，但是當他第一次呼吸美國的空氣時，她拿掉口罩，因為美國的空氣太新鮮、太甜美，近乎奢侈，令她震撼。

據了解，楊舒平原籍雲南昆明，高中於昆明一中就讀，後赴馬里蘭大學主修心理學及戲劇。曝光後，中國網友群氣憤慨，認為她明明住在空氣良好的昆明為何還要睜眼說瞎話，只是為了抱美國大腿。

昆明當局也緊急發文回應，針對楊舒平及網友對昆明空氣質量的質疑，「這個鍋我們不背！昆明四季如春，氣候宜人，截至5月8日，今年昆明市空氣品質優良天數比例達100%。昆明的空氣新鮮而香甜，如果大家行走在昆明的大街小巷，就能感受到昆明四季鮮花開不敗的自然芬芳！」

而楊舒平稍後更在微博道歉，表示深愛自己的祖國和家鄉，完全沒有對國家及家鄉的否定或貶低之意，深表歉意，並衷心希望大家給予諒解。

(中時電子報)