造成20死百人傷 英曼徹斯特演場會發生爆炸

據美國國家廣播電視台（NBC）報導，在英國曼城發生的重大演唱會爆炸案，目前傳出已造成20人死亡、百餘人輕重傷的消息。

據英國衛報（Guardian）報導，英格蘭北部大城曼徹斯特（Manchester）市區驚傳巨大的爆炸聲響，據傳是室內大型體育場內傳出，該場地當時正舉行美國流行歌手亞莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）的演唱會。據目擊者和現場錄影可知，體育場內一片混亂，觀眾在巨大爆炸聲響下四處躲避逃竄，而曼城警方表示，目前已確定該爆炸造成多人死亡、為避免造成更大危險，四周的地鐵站也即刻關閉因應。

英國北部曼徹斯特體育場發生嚴重爆炸，工作人員正在安撫受到驚嚇的歌迷。（圖/美聯社）

英國警方立刻動員大批警力進駐體育場周邊。（圖/美聯社）

美國流行女歌手雅瑞安娜·格蘭德當時就在曼城體育場開唱。（圖/美聯社）

Manchester Incident Eyewitness: "Everyone was charging towards the doors" - BBC News

遭受波及的亞莉安娜·格蘭德（Ariana Grande），目前是西洋樂壇當紅的流行女歌手，因參演美國兒童情景喜劇《勝利之歌》而出名、最近更為電影《美女與野獸》獻唱主題曲。她確定今年9月19日以「性感尤物」世界巡演（Dangerous Woman Tour）首度訪台，將於台北小巨蛋舉辦。

(中時電子報)