NBA》最強老鷹解體 米爾沙普投入自由市場

老鷹大前鋒米爾沙普投入今夏自由市場。(美聯社資料照)

老鷹60勝陣容的最後一位大將可能也要離隊了，大前鋒米爾沙普(Paul Millsap)決定推掉2140萬美元的球員選擇權，展翅飛向自由市場。31歲的他效力老鷹隊4季，表現比爵士時期大幅上揚，本季場均18.1分、7.7籃板、3.7助攻的全面身手，相信可以在今夏博得一紙大約。

米爾沙普當初的戰友提格(溜馬)、荷福德(塞爾提克)、柯佛(騎士)都已各奔東西，老鷹原本有打算在今年2月前賣出米爾沙普，但是喊價太高沒有成功。米爾沙普希望能留在老鷹，他身為「最強老鷹」的一員也頗得總教練巴登荷瑟賞識，不過他身價上看3000萬美元年薪，可能超過老鷹的能力。

老鷹本月初炒掉了球隊總管，是否留下米爾沙普還得看新總管的想法。前活塞控衛畢拉普斯(Chauncey Billups)是老鷹相中的新總管人選之一。老鷹本季取得43勝，季後賽首輪6戰敗給了巫師。

(中時電子報)