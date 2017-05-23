5月23日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●一例一休該修了 綠委連署 促放寬加班上限

「一例一休」制上路還未半年，已拖垮蔡政府民調！民進黨立委黃國書、何欣純等6位綠委提出《勞基法》修法草案，除了休息日加班擬改回以實際工時計算，加班時數也採「工時帳戶」，上限提高至單月54小時。不少綠委坦言，許多勞資朋友原本挺綠，但為了一例一休已嗆聲不再支持，甚至還中斷金援，2018選情岌岌可危。

●川普年改 美聯邦公務員反彈

美國總統川普領導的政府23日將再度向國會提出2018年度（2017年10月至2018年9月）預算案。為了達到收支平衡，將大幅削減照顧窮人的醫療補助計畫（Medicaid）、食物券等福利，預計10年削減1.7兆美元。但共和黨與民主黨議員對大砍窮人福利的預算案，都表達不安與反對的立場。

●台灣宜居城市 台中蟬聯第一

台灣哪裡最適合居住？新台灣國策智庫昨天公布民調，台中市連續兩年在「宜居城市」中排名第一，逾8成台中市民認為台中是六都中最宜居的城市，市民光榮感也最高，宜居城市排名第2的是台北市，桃園市則在六都中墊底。

《蘋果日報》焦點要聞

●機師飛行中睡覺 離譜 罔顧上百條性命

台灣虎航遭爆機師在飛航途中呼呼大睡。台灣虎航一名副機師耗時1年，拍下8名正機師在航班起飛後睡覺照片，民航局檢視研判其中3人疑似起飛後在座位上睡覺，台灣虎航昨晚聲明已懲處3人各申誡2次、主管申誡1次，副機師停職調查中；民航局也將調查此事，若屬實將開罰台灣虎航60萬至300萬元。乘客大罵機師草菅人命，學者痛批正副機師都該被吊照、解僱。

●怒 台8年來首被WHA拒與會

第70屆世界衛生大會（WHA）昨在瑞士日內瓦登場，我因中國政治打壓，8年來首度無法以觀察員身分與會，民間團體人士進會場旁聽時，一度被警衛刁難說：「台灣人都不准進入」，經溝通後獲准進場。總統府發言人黃重諺說，中國持續以各種政治理由排除2300萬台灣人於國際健康體系外，我政府無法認同也不會接受。

●川普訪哭牆 美現任總統首例

美國總統川普結束訪問沙烏地阿拉伯的行程後，昨抵以色列，成為首位訪哭牆的美國現任總統。他強調眼前有推動區域和平的罕見機會，為促成以色列與巴勒斯坦和平的目標鋪路。以色列總理納坦雅胡給足面子，在他到訪前夕，對巴勒斯坦宣布多項友好措施。美媒分析，以巴仇恨將是川普談判技巧的嚴峻考驗。

《聯合報》焦點要聞

●吳敦義：2018縣市長選舉提前布局 雙北重中之重

國民黨主席當選人吳敦義昨天拜會黨副主席郝龍斌，針對國民黨再起之路最關鍵的二○一八地方選舉，吳敦義表示，二○一八年選舉應提早布局，重中之重是雙北，中部、南部也非常關鍵。對郝龍斌認為二○一八年選戰的準備工作要提早進行，他「完全同感」。

●端午國道免收費 「一假兩制」引爭議

端午四天連假周末登場，交通部拋出國道夜間免收費新制，不僅「一假兩制」，中間兩天還僅半夜三時到五時免費兩小時，引發爭議。立委昨指交通部選在人最疲勞的時段，「鼓勵」用路人上國道，且四天免費時段變來變去，認為夜間免收費時間應統一，同時解決白天塞車問題。

●六都中 桃園最肥胖 新北緊追

現代人肥胖問題引發重視，體育署調查六都十三歲以上人口，發現過重與肥胖比例介於三到四成，號稱最年輕的桃園卻是六都「最肥胖」的城市，新北緊追在後；十年來過重與肥胖人口比率增加以台中、新北最多。

《自由時報》焦點要聞

●談改革陣痛 總統：未來回頭看 一切都值得

昨是五二○後第一個上班日，蔡英文總統在接見「泰國台灣會館回國訪問團」時表示，新政府上任已滿一週年，這段時間，政府試圖要做很多事情，都是為了改革台灣長期存在的問題。「我們的方向與目標都很清楚」，必須耐心、穩穩地處理，儘管外界有很多不同聲音，「有一天回頭看，會知道一切都是值得的」。

●誇北極星2成功 北韓宣布量產

北韓官方「朝鮮中央通信社」二十二日報導，人民軍已成功進行地對地中長程彈道飛彈「北極星二型」實戰部署前的最終試射，親臨現場視察的最高領導人金正恩盛讚這次試射「完全成功」，已下令進行量產與實戰部署。中國外交部對此表達反對立場，呼籲各方克制。聯合國安理會也將應美國、日本和南韓要求，於二十三日召開緊急會議。

●司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭

司改國是會議第二分組昨討論「設立專業法庭審理相關專業案件」議題，決議通過由司法院設置專業的商業法院、勞動法院及稅務法庭，針對專業案件設立專院專庭審判，並研擬勞動訴訟程序法，採用有利於勞工的訴訟費計費方式。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)