未寫中華民族 黃智賢：習讀吳敦義覆電會怎想？

吳敦義當選國民黨主席。（資料照／姚志平攝）

國民黨20日完成黨主席改選，收到賀電。(國民黨官網)

吳敦義當選國民黨主席，回覆賀電。(國民黨官網)

國民黨主席20日改選，吳敦義當選，大陸領導人習近平賀電。政論節目主持人黃智賢針對吳敦義的覆電表示，內文用「中華文化」取代「中華民族」，顯然是吳覺得那樣在台灣比較討喜，傷害比較小。因吳認為說自己是中華民族，對選舉不利。黃直言吳的電文，或許設想的讀者並不是北京的習近平，而是在台灣的選民，以及北京以外的人。

日前，習近平的賀電中提到，2008年以來，貴我兩黨秉持共同政治基礎，推動兩岸關係和平發展，成果豐碩。當前，兩岸關係和平發展面臨挑戰，切望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持「九二共識」，堅定反對「台獨」，把握兩岸關係和平發展正確方向，同為中華民族偉大復興而奮鬥之。

吳敦義覆電，1992年國共雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式做各自表達」的共識基礎。文末再提到「期盼貴我兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化…弘揚中華文化」。

黃智賢認為習近平讀了吳敦義發給他的電文，會怎麼想？為什麼吳敦義回給習近平的電文，沒有像前面幾任黨主席一樣，寫「兩岸同為中華民族」？也不肯寫「追求中華民族的偉大復興」？

吳敦義不寫中華民族，而要兩岸和平，還要制度化，要怎麼制度化？是要把「永遠維持現狀」制度化嗎？吳用「中華文化」取代 「中華民族」，顯然是覺得那樣在台灣比較討喜，傷害比較小。

因為在台灣，說自己是中華民族，對選舉不利。不想說出跟大陸同謀民族復興，也是一樣的意思。就是說，中華民族跟我無關。至於中華文化，反正日本韓國也受中華文化影響，所以可以？

黃智賢提到2013年馬英九當選黨主席，給北京的回電寫的是「兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫」。還有「發揚中華文化，復興中華民族」。言必尊馬英九路線的吳敦義，指控洪秀柱背離馬英九路線的吳敦義，為什麼不願意寫「中華民族」？

讀出這個味道的習近平，會怎麼想？黃智賢認為吳敦義的電文，或許設想的讀者並不是北京的習近平，而是在台灣的選民，以及北京以外的人。

黃智賢臉書全文如下：

習近平讀了吳敦義發給他的電文，會怎麼想?

1

為什麼，吳敦義回給習近平的電文，沒有像前面幾任黨主席一樣，寫 兩岸同為中華民族 ?

2

為什麼，也不肯寫 追求中華民族的偉大復興 ?

3

他用的是 用中華文化。

用 中華文化 取代 中華民族 ， 顯然吳敦義覺得那樣在台灣比較討喜，傷害比較小。

因為他認為在台灣，說自己是中華民族，對選舉不利。

不想說出跟大陸同謀民族復興，也是一樣的意思。

就是說，中華民族跟我無關。

至於中華文化，反正 日本韓國也受中華文化影響，所以可以 ?

4

吳敦義電文寫，要將兩岸和平制度化。

他不寫中華民族，而要兩岸和平，還要制度化，要怎麼制度化?

是要把永遠維持現狀制度化嗎？

5

2013年馬英九當選黨主席，給北京的回電寫的是 兩岸同屬中華民族， 都是炎黃子孫。

還有 發揚中華文化，復興中華民族 。

言必尊馬英九路線的吳敦義，指控洪秀柱背離馬英九路線的吳敦義，為什麼不願意寫 中華民族 ?

讀出這個味道的習近平，會怎麼想 ?

但吳敦義的電文，或許設想的讀者並不是北京的習近平，而是在台灣的選民，以及北京以外的人。

(中時電子報)