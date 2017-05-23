演唱會爆炸20死 亞莉安娜逃死劫回報「OK」

亞莉安娜與她的團隊回報她狀況Okay！（圖／翻攝Twitter、達志影像）

美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）周一晚間在英國曼徹斯特開唱，沒想到結束時卻傳出爆炸聲，隨後警車、救護車緊急趕到，警方最後證實，此事件造成20人死亡、百人受傷，震驚當地；不過亞莉安娜本人則是順利逃過死劫，爆炸事件發生時，據悉她剛好離開舞台，事後她的發言人也證實她的狀況「OK」。

亞莉安娜演唱會發生爆炸，可至今原因還在調查，不少到場看演唱會的人在網上討論各種爆炸原因，有人說是炸彈、槍響、也有人說是擴音器發生爆炸，但警方尚未公布結果。

只是這場爆炸造成20人死亡、上百人受傷，據悉亞莉安娜當時剛好演出結束離開舞台，但第一時間她都未做出回應，讓不少歌迷也很擔心，而後她的發言人對外說明，表示亞莉安娜與她的團隊在一起，「我們Okay，謝謝大家。」也希望快點釐清究竟演唱會上發生什麼事。

(中時電子報)