淘到寶以為假貨 英國婦天天戴26克拉鑽石出門

一位英國女士30年前在舊貨市場用10英鎊淘到一枚26克拉的大鑽石戒指，但她一直以為是假貨。(Sotheby’s)

在英國每到周末，很多人會舉辦舊貨市場換點錢。一位英國女士30年前在舊貨市場用10英鎊淘到一枚26克拉的大鑽石戒指，但她一直以為是假貨，幾十年來天天戴出門。但如今，這顆鑽石戒指將在7月份於蘇富比（Sothebys）進行拍賣，估價高達35萬英鎊。

據《BBC》報導，30年前，一位英國婦人在逛舊貨市場時用10英鎊買了一顆大鑽石戒指，她覺得這枚戒指應該是演出服裝道具用的「超大號」假鑽石，於是幾十年來天天戴著出門購物等。但其實，這顆鑽石是19世界的白鑽石，只是因為當時的切割技術，讓鑽石看起來顏色不亮且老式，感覺髒髒的，於是讓人以為是假的。

這枚26克拉的大鑽戒，將在7月7日於蘇富比（Sothebys）進行拍賣，價格上看35萬英鎊（約1300萬新台幣）。這位幸運的英國婦人在戴了30年後，被一名珠寶商告知她的鑽戒可能很值錢，經過美國寶石學院鑒定後發現它的確是真的鑽戒，竟然有人天天戴26克拉戒指上街實在是不可思議!

(中時電子報)