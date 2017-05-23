吳向習提各表？林濁水：中華民國都失蹤了怎表
前副總統吳敦義確認當選下一屆國民黨主席後，收到中共總書記習近平的賀電，但吳敦義回覆的電文中有無提及「一中各表」引來議論。吳敦義前日表示電文中的寫法呈現九二共識的「原湯原味」，而非簡化的「九二共識，一中各表」。對此，民進黨前立委林濁水則批評吳敦義覆電裡中華民國都失蹤了，怎麼表啊？
吳敦義回覆習近平的電文中提及，1992年國共雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式做各自表達」的共識基礎。文末再提到「期盼貴我兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化」。不過吳敦義被質疑是否刻意抹去「一中各表」？吳敦義解釋，他電文這樣的說明方式是還原了九二共識的「原湯原味」，而不是簡化成「九二共識，一中各表」8個字。
對此，林濁水則質疑吳敦義真的向習近平提了一中各表嗎？林濁水說電文最後標示的日期是106(2017)年5月20日，「（2017）年前面的106是什麼呢？不是應該是中華民國106年嗎？106前面的「中華民國」怎麼失蹤了？中華民國都失蹤了，怎麼表啊？只是明明把中華民國搞失蹤，搬都搬不出來了，卻還說要表，這就不挺誠實了。」
此外，大塊文化董事長郝明義也在臉書表示看歷年國民黨黨主席發給中共總書記的信，原來首開紀錄的馬英九主席，是他第一封去的信裡就把「中華民國」失蹤了，日期押了個101(2012)/1/15。此後的朱立倫、洪秀柱都一路如此，不見「中華民國」，吳敦義也不過有樣學樣。
郝明義表示，之前看馬政府的官員到中國大陸去，發言中避「中華民國」如涉雷區，原本以為是他們自覺到人家地盤，當面不願或不敢「失禮」。現在看這些國民黨主席連從台北發一封正式的信，都從一開始就把「中華民國」變失蹤，那還真的是不能不令人好奇他們講的「一中各表」是表到哪裡去。
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
文章來源：郝明義Rex How臉書
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