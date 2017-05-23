不認九二共識 陸媒：新南向註定淪新難向
蔡英文政府放棄大陸市場，全力推展「新南向」政策，然而大陸「一帶一路」正好狙殺「新南向」，陸媒指出，民進黨政府不認九二共識、不要同文同種的大陸市場，新南向註定淪為新難向。
23日出刊的人民日報海外版《台新南向註定淪為新難向》文章指出，蔡政府表示，東南亞遊客大幅攀升，可以彌補大陸遊客缺口。然而從實際統計資料顯示，「旅遊新南向」根本是人財兩失。
有台灣旅遊業者說，「旅遊新南向」費了「九牛二虎之力」卻事倍功半，如果這「九二」兩個數字用在另一個方向，台灣觀光業不就南向和西進雙管齊下蓬勃發展嗎？
在一帶一路高峰論壇上，中越發表了《中越聯合公報》，越方在公報中重申堅定奉行一個中國政策，越南不同台灣發展任何官方關係。這項訊息更是如一記悶棍，打在了吹噓新南向的人頭上。
蔡政府「新南向」明修經貿棧道，暗度政治陳倉的意圖非常明顯，然中越聯合公報卻以毫不含糊的表態，斷絕了蔡政府這番癡心妄想。
該文章指出，從李登輝的南向政策到如今的新南向，台商在東南亞不能說毫無建樹，但與在大陸投資相比困難重重事倍功半，也是不爭的事實。
不要同文同種的大陸市場，不顧一帶一路的誠心相邀，捨近求遠另起爐灶強推新南向，民進黨當局為了一己的意識形態也是「蠻拚的」。只可惜，最後付出代價的，卻未必是個別政黨，最吃虧永遠都是老百姓。
(中時電子報)
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