新美駐華大使布蘭斯塔德：美國利益優先
美國聯邦參議院22日通過愛荷華州州長布蘭斯塔德擔任美國駐中國大使。布蘭斯塔德表示，期待與「朋友」川普以及「老友」習近平，為美中兩國共同利益努力。
布蘭斯塔德是以82票對13票獲得參議院通過任命案。反對票的13票皆自民主黨議員。
布蘭斯塔德在任命案通過後，發表聲明表示，從未想到一個來自愛荷華州農場的男孩，有機會在世界舞臺上代表自己的國家和世界上最有影響力的國家之一、美國最大的貿易夥伴(中國)密切合作。
聲明中，布蘭斯塔德稱川普為「我的朋友」，習近平為「我的老友」，表示，期待與朋友川普和老友習近平為美中兩國共同利益，及世界其他國家一起努力。
布蘭斯塔德順利任命案在參院順利通過並不令人意外。本月2日他在參院外委會任命聽證會上表示，雖然他與中國官員長期有密切合作關係，但他將以美國利益優先，在北韓、貿易和人權問題上堅定立場，強調自己不會因為是北京的老友就不敢直言，並指出南海問題上，中國在南海填島造礁是不應被允許的行徑，威脅鄰國或限制飛航自由，美國將繼續確保航行自由。
在臺灣議題上，布蘭斯塔德則表示，自己在州長期間有機會到臺灣。做為美國駐華大使，他將會致力傳達美國繼續支持一中政策，三聯合公報和《臺灣關係法》。美國的目標在於仍致力臺海問題以兩岸都可接受的和平方式解決。
(中時)
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