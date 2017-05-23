NBA》里歐納德G4確定缺陣 馬刺恐被勇士橫掃

里歐納德首戰受傷，第四戰也將確定缺陣，馬刺恐怕難逃被勇士橫掃的命運。(美聯社資料照)

里歐納德確定會在23日的西區決賽第4戰缺陣，馬刺少了這位頭號大將，恐怕難逃被勇士橫掃的命運。

里歐納德自從西區決賽首戰第三節因為帕楚利亞的「無影腳」導致左腳踝大扭受傷，至今都無法出賽，黑衫軍陣營在沒了場均27.7分、7.8籃板的攻擊好手之後，連續輸給勇士3場比賽，總教練帕波維奇在賽前宣布第4戰「卡哇伊」還是只能壁上觀，已無退路的馬刺有誰能挺身而出幫助球隊止敗，並且阻攔金州大軍的步伐呢？

勇士代理教頭布朗也在同一時間宣布，先發中鋒帕楚利亞也會在第4戰因傷缺席，首戰兩位當事人如今都受傷，還真是巧合啊！

(中時電子報)