NBA》里歐納德G4確定缺陣 馬刺恐被勇士橫掃
里歐納德確定會在23日的西區決賽第4戰缺陣，馬刺少了這位頭號大將，恐怕難逃被勇士橫掃的命運。
里歐納德自從西區決賽首戰第三節因為帕楚利亞的「無影腳」導致左腳踝大扭受傷，至今都無法出賽，黑衫軍陣營在沒了場均27.7分、7.8籃板的攻擊好手之後，連續輸給勇士3場比賽，總教練帕波維奇在賽前宣布第4戰「卡哇伊」還是只能壁上觀，已無退路的馬刺有誰能挺身而出幫助球隊止敗，並且阻攔金州大軍的步伐呢？
勇士代理教頭布朗也在同一時間宣布，先發中鋒帕楚利亞也會在第4戰因傷缺席，首戰兩位當事人如今都受傷，還真是巧合啊！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。