中藥治癌受青睞 日本風靡漢方醫學

日本厚生勞動省提出《癌症對策加速計劃》推進使用「漢方藥」於緩解抗癌藥副作用和治療高齡患者。(圖取自/每日頭條)

從中國傳入日本的中醫經因地制宜發展形成漢方醫學，為更加科學有效利用「漢方藥」，2015年12月，日本厚生勞動省提出《癌症對策加速計劃》明確表示，推進使用「漢方藥」於緩解抗癌藥副作用和治療高齡患者，以防止過度用藥和控制醫療費用。

據《日本經濟新聞》報導，東京一位70多歲的男性在切除了消化道內壁的癌細胞後，癌細胞轉移到腹部，於是開始服用抗癌藥。但服藥後他全身乏力，下半身發寒，患者痛苦地表示：「沒法再繼續吃藥了」。後來通過主治醫生介紹，他轉到了癌研有明醫院的漢方支持科繼續接受治療。醫院大夫星野惠津夫給患者開了能夠有效控制下半身發寒的「牛車腎氣丸」等四種中藥。服用後，患者之前的副作用逐漸得到緩解，又能繼續服用抗癌藥進行治療了。

有明醫院從2006年4月起針對癌症開設了漢方藥專家門診，給因患咽喉癌等接受化療導致唾液分泌困難的患者開具藥方「麥門冬湯」，改善患者的生活品質。

日本國際醫療福祉大學副理事長北島政樹在慶應義塾大學當外科教授時，發現做過大腸癌手術的患者服用具有激活腸道功能的「大建中湯」的話，住院時間將會縮短。其他研究調查發現，平均每個人住院的費用從269萬日元(約合台幣72萬元)降低到了231萬日元(約合台幣62萬元)。北島表示，「從減輕醫療費用的觀點來看，有必要解明漢方是否真的有效」。

報導稱，醫用「漢方藥」中有148種處方收錄在日本藥價標準目錄中。使用哪種漢方藥取決於副作用表現出的症狀和檢查結果，但好像和中國的中藥一樣，對於為什麼此種漢方藥有效，據稱星野醫生自己也有不明白的部分。因此，他對至今為止開了「漢方藥」處方的約2900人的數據進行了分析，充滿信心地表示「希望能夠明確找到漢方藥的醫學根據」。

「漢方藥」也有助於治療高齡人士，一位70多歲女性稱「肌肉疼得厲害，有什麼辦法嗎？」大阪大學醫學部附屬醫院漢方內科科長萩原圭祐指出，該患者的握力和體力都出現了明顯的下降，中間不休息的話一次只能走幾百米，且無法單腳站立。萩原給她開了可有效提高體力和精神的「牛車腎氣丸」。此後，該患者的握力恢復到10kg以上，一次能夠步行2000～3000米。

萩原醫生解釋稱，「漢方的本質是激發出身體自有的恢復能力」。如果完全檢查清楚患者的情況再開藥，有可能通過一種漢方就能改善好幾種症狀，「有助於避免混雜用藥」。

日本醫學會亦於2017年3月公佈提議書，提議書中明確表示將向癌症患者及其家屬介紹漢方的相關科學成果。提議書強調漢方也有助於治療高齡人士，還提出了有效利用漢方來預防年齡增長導致的運動機能和認知功能低下的「虛弱症」。

(中時電子報)