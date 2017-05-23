NBA》土耳其硬漢遭死亡威脅 盼永留美國

雷霆替補中鋒坎特(中)的護照被土耳其政府撤銷，險些回不了美國。(美聯社資料照)

雷霆替補中鋒坎特，經過一周驚魂後終於平安抵達美國，他立即召開記者會描述這段驚險歷程，期盼能永留美國。

坎特表示，上周末在羅馬尼亞被警察逮捕，原因是他的護照已被土耳其政府取消，幸好沒有落入土耳其官員的手中，或許第二天就下落不明。

為什麼坎特的護照會被撤銷呢？因為坎特先前曾批評土耳其總統埃爾多安是非常壞的人，簡直是現代的希特勒。這番言論導致他的家人在土耳其經常被羞辱，而他個人則在網路上多次接到死亡威脅。

坎特說，「幸好在經過美國國安局、球隊律師、NBA球員工會的努力下，我總算回到了美國，感謝各方的協助，如今美國才是我的家，希望能轉而成為美國公民永遠留在這裡。」

(中時電子報)