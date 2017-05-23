難適應陌生地方 考生家長成立選擇性緘默癥協會
今年國中會考已結束，不過臺北市一位患有「選擇性緘默癥」的考生，幾乎讓試務單位措手不及，考前一天緊急決定讓他回原就讀的中正國中單獨應考，才解決問題。教育部次長林騰蛟坦言，「我第一次聽到此種疾病」，以後各項考試要更重視身障生的個別需求。
「選擇性緘默癥」的盛行率在兒童時期是0.7％（每140人中有1位），臺灣目前協助的資源非常少，使得患者和家人非常無助。一群家長及專家決定組成「臺灣選擇性緘默癥協會」，建立從家庭、學校、醫療到社會的協助網路。
「選擇性緘默癥」的孩子和某些人可以自在的說話，通常是親密的家人及朋友，但是其他人在場就不能說話。緘默的孩子不是不願意說話，也不是害羞或頑抗，而是恐懼讓他們僵住所以說不出話來。
今年參加國中會考的小皮，是臺北市中正國中應屆畢業生，他在校成績優異，但在陌生考場卻會全身僵硬而無法思考或書寫。他長期受「選擇性緘默癥」之苦，雖然渴望自在的說話和動作，卻怎麼努力也做不到。
小皮的家長從1年多前就努力爭取在熟悉的地點考會考，不過試務單位仍按慣例將他安排在松山高中身障生考場，之後又將他轉到建中考場，但這兩個考場他試過後都無法適應，直到考前一天的5月19日，試務單位緊急決定讓他回到中正國中單獨應考，問題才解決。
「臺灣選擇性緘默癥協會」由一群家長、老師、醫師、心理師及教授籌組，其中臺中教育大學特教系教授王淑娟說：「臺灣社會應該更關注這一群不想緘默的孩子，緘默真的不是他們願意的。」
國小老師劉雅真是「臺灣選擇性緘默癥協會」發起人之一，她說：「我以前教過一個學生，在家裡很多話，但在校曾有3年沒說過一句話，同學以為他是啞巴。」她希望藉由協會的成立，幫助老師們理解此癥，甚至導入輔導資源，讓孩子走出緘默。
(中時)
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