MiLB》抓第3個出局好難 李振昌0.2局炸4分
效力洛磯3A的李振昌球威相當不錯，但長期有控球不穩問題，是他至今難站穩腳步的其中一個原因，23日他後援對上釀酒人3A，再因控球失準失虧，僅投0.2局挨2支安打，還在滿壘時投出保送掉分，接替他的投手未能止血，讓他留下的跑者全回壘得分，失掉4分是本季最多失分，近5場比賽，都有保送紀錄。
李振昌今天賽前4場出賽，總計投5.2局失4分責失，近4戰自責分率高達6.92。此役他於8上登板，當時球隊以1比6落後，一開始雖先被敲安，但隨後連飆2K，眼看就要化解危機，未料他再挨1支安打，讓對手進占二壘得點圈後，突找不到準芯，連投2次保送失掉1分，隨後就被換下場休息。
李振昌退場後，接替的投手沒能守成，挨二壘安打讓對手一舉清空壘上跑者，失分全算在他的帳上，落後瞬間擴大，最後洛磯3A也以2比11吞敗。總計李振昌僅撐0.2局挨2安、失4分，另有2K、2保送，近5場比賽4場有失分紀錄，更是連5場投保送，自責分率從2.66暴漲到4.29。
(中時電子報)
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