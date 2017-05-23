微風南京全新外帶便當 台、西、日式俱全
微風南京即日起至6月6日推出「LUNCH BOX TO GO」活動，有全新獨家口味的外帶便當，包括叁和院馥郁蜜鮮魷便當、御盤食堂御盤定食（雞肉黑七味燒、野菜黑醋豬肉、揚物海陸）、誠記食堂椒麻雞便當，台、西、日式俱全，每日皆限量供應，讓上班族享用美食有期間限定優惠。
日式的銀座杏子豬排和丸壽司都推出兩款外帶便當，銀座杏子豬排手工豬肉漢堡排便當280元、厚切里肌豬排便當300元；丸壽司有極上弁当300元、鰻魚便當200元。台式的花蓮扁食台灣傳統便當特價120元，限量10份。輕食類也有多款新便當，宇宙客蔬活沙拉便當、蔬活櫛瓜絲麵便當兩種蔬活便當皆特價170元；MAISON KAYSER PARIS蔬活三明治便當特價150元。
活動期間有多項好康優惠，6日前每周一至周五指定專櫃消費滿500元可兌換立頓極品爵士茶大吉嶺紅茶包，每周一至周五指定專櫃購買6個以上的便當可享9折優惠；6月3日15:00pm至16:00pm 杏子豬排DIY便當體驗，由廚藝精湛的主廚帶大小朋友發揮想像力、創造力，製作專屬自己的獨特風味便當。
(中時)
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