NBA》想跨過塞爾提克 他必須更加兇悍

騎士隊詹姆斯(左)打得太軟不夠兇悍嗎？(美聯社資料照)

根據《ESPN》報導，騎士在領先20分的情況下被塞爾提克逆轉，其中有很大的因素出在詹姆斯打得不夠兇悍，如果騎士想要淘汰綠衫軍，詹姆斯勢必要打出王者氣勢，否則衛冕軍將碰到不小麻煩。

詹姆斯在東區決賽第三戰最後16分鐘31秒只出手4次，而且全部落空，絲毫沒有先前連續8場得分超過30以上的巨星風範。

J.R史密斯在23日球隊完成訓練後表示，詹姆斯昨晚肯定很難過，今日看起來似乎已煙消雲散，不過，他必須打得更加侵略性，如同以往的表現，打出自信。

騎士教頭泰隆盧被問及詹姆斯是不是球隊第三戰落敗頭號戰犯，泰隆盧為子弟兵辯護，「球隊輸球所有人都有責任，不應該由他一肩扛起，如同我昨日說的，對方打得很出色，相較之下我們沒有拿出應對方法。」

(中時電子報)