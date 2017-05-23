揪徐若瑄健身 賈靜雯被何守正訓練到鬥雞眼

賈靜雯和好姊妹徐若瑄一起健身，還俏皮做出鬥雞眼。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia、徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

辣媽賈靜雯3月生下三女兒「Bo妞」，產後專心休養，賈靜雯神速瘦身，恢復好身材，日前她曬出與咘咘到公園照，更是小腹平坦、四肢纖細，完全看不出是剛生產完的產婦，而賈靜雯昨（22日）則和好姊妹徐若瑄一起健身，還被何守正訓練到鬥雞眼。

前SBL球員何守正擁運動員資歷，從籃球員轉型到健身教練，與老婆小嫻一起發展健身房事業，不少明星好友都相約去健身，賈靜雯與徐若瑄昨則曬出健身照，兩個辣媽站在何守正旁，俏皮做出鬥雞眼，賈靜雯透露訓練過程很過癮，還逗趣說「被老師訓練到鬥雞眼是怎樣」。

有徐若瑄一起運動，讓賈靜雯直呼「開心運動有好伙伴能互相激勵」，徐若瑄也發文說：「被守正老師訓練過後好"嗨"！」何守正對於徐若瑄和賈靜雯這兩位學員更是讚譽有加，誇雙姝私下親切、上課認真，表現很棒，期待下次再為辣媽訓練。

(中時電子報)