奧蘭多布魯約炮 飯店女員工春宵後被炒

奧蘭多布魯與飯店員工一夜情，對方衰被炒魷魚！（圖／達志影像、翻攝IG）

《魔戒》中的精靈神射手奧蘭多布魯，近來忙著宣傳新電影《加勒比海盜神鬼奇航：死無對證》，沒想到就有一名飯店女員工Viviana跳出來爆料，指奧蘭多布魯在下榻飯店時向她約炮，兩人一陣翻雲覆雨後，飯店經理發現她一絲不掛在奧蘭多布魯房裡，最後她就收到開除通知。

奧蘭多布魯因忙著宣傳新片到處跑，在下榻倫敦某家高級飯店時，他看上一名在飯店餐廳酒吧的女服務生，兩人聊得開心，奧蘭多布魯還主動邀請她到房內，最後雙方發生一夜情，但隔日奧蘭多布魯離開工作，飯店經理撞見她一絲不掛在男星房內，還問她「妳是飯店員工？」當下她承認，可沒收到任何指示，隨後卻收到開除簡訊，讓她有些不滿，認為那是自己的下班私人時間。

不過該服務生其實也充滿星夢，這回抓著與奧蘭多布魯的一夜情炒作，也讓Viviana成功出位，而網上更有不少她的性感火辣照，儘管被炒魷魚，但她受訪時大讚奧蘭多布魯性能力，更說對方身材相當棒，兩人玩得很愉快。

(中時電子報)