川普遭打臉？蘋果返美製造 美國人這麼想

調查發現，川普的製造業回流政策，美國人認同感其實不高。(圖／翻攝YouTube)

美國總統（Donald Trump）川普為實現「美國優先」核心理念，上任後大力推動製造業回流，盼能透過廠商返美設廠，解決失業與低薪問題，更多次點名科技巨擘蘋果（Apple）將生產線移回美國，讓iPhone在美製造。不過，美國人真的想要這樣嗎？一項調查顯示，他們沒那麼歡迎川普這項經濟策略。

據《NORTHWEST Public Radio》網站報導，NPR（美國公共廣播電台）及市場研究公司益普索（Ipsos）聯手，針對「美國優先」政策看法進行調查，結果顯示，41%受訪者認為美國外交政策應以維持全球秩序為核心，不到4分之1的受訪者認為，政策需以美國福祉為核心，不必顧及他國利益。

《cnet》網站報導，這項調查顯示，川普的「美國優先」，美國人認同感並沒想像中高，42%受訪者甚至認為，應把促進其他國家的民主及人權，視為首要外交政策。網站總結寫道，「我們應更樂觀地看世界，真相也許不是那樣自私。許多人認為，一旦牽扯到錢，事情會變得自私醜陋，但不管如何，我們仍應盡力去處理」。

(中時電子報)