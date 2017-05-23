選情危！綠委放寬加班上限 民怨：還我7天假

民進黨立委許智傑（左起）、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅等人舉行記者會，對一例一休再提修法。（資料照，陳信翰攝）

2017年「一例一休」新制上路，屢傳勞資雙方不滿，拖垮蔡政府民調。不少綠委坦言，許多勞資朋友原本挺綠，卻因一例一休，嗆聲不再支持、中斷金援，2018選情危。綠委們提修法，休息日加班擬改回實際工時計算，並放寬加班上限。對此「靠傳媒 COWmedia」粉絲團怒吼表示「還勞工7天假」，誰中斷金援，要講清楚，一直用勞工需加班才能多領錢當理由，那為什麼不加薪呢？一切都恢復先前，只有被刪掉的七天假不見。

《勞基法》修正逾半年，屢傳出勞資雙方對於「一例一休」新制不滿，拖垮民調，選情岌岌可危。民進黨立委許智傑、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅等人舉行記者會，對一例一休再提修法，提出「工時帳戶」概念，除放寬加班規定外，也讓累積的特休假可換取工資，或累計至隔年再休。

「靠傳媒 COWmedia」粉絲團認為「是資方還是勞方因一例一休不再支持綠營及中斷金援，要講清楚嘛！」且政府一直用勞工需加班才能多領錢的理由，那為什麼不加薪呢？質疑「反而要本末倒置的需靠加班才能有過去的薪資？」一切都會恢復先前，卻只有被刪掉的七天假不見。

網友認為「說來說去都是為了選票…」、「什麼都改了，就是七天假改不回來…民進黨趕快該名成資進黨吧，趕快跟資方鞠躬哈腰，拿他們的政治獻金吧。」、「原來如此，是嫌勞工票太多啦」、「我們還需要敵人嗎？…自己就把自己打敗了」、「做不到還我七天」、「真好，砍了七天國定假日，再叫你加班一小時只給一小時的錢…謝謝民進黨對勞工的『照顧』」、「民進黨就是低薪、高工時的元凶巨惡！」

(中時電子報)