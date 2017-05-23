藍營拚雙北 丁守中連勝文周錫瑋浮上檯面？
吳敦義當選國民黨主席，宣示2018選舉應提早布局，且「雙北」是重中之重。誰將代表藍營挑戰柯文哲、捍衛新北市？丁守中宣示再度挑戰北市，連勝文與周錫瑋也被點名有機會「回鍋」。
吳敦義的「團結之旅」昨天拜會副主席郝龍斌，談到選舉布局，他表示，2018年選舉應提早布局，重中之重是雙北；外傳吳敦義已有口袋名單，前立委丁守中率先宣告參選台北市長，並強調「我不怕競爭，因為我準備最久、最有決心。」
前新北市長周錫瑋動向也受關注。聯合報23 日報導，他昨在新竹舉行台灣花鳥園記者會，面對參選問題，周說，「一切都是因緣際會，隨緣看天意和民意」，他用開放的心情來面對未來。
連勝文被問到是否將參選台北市長或在台南參選時說，「從哪裡跌倒就從哪裡站起來！」，他現階段將專心做好青年工作，失去年輕人的認同，做什麼都不會成功。
(中時電子報)
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