台東民宅火警燒3房1人燙傷

台東市中正路發生火警，造成1人受傷。（莊哲權翻攝）

台東市中正路發生火警，造成1人受傷。（莊哲權翻攝）

台東市中正路今天清晨5點50分1棟2樓民宅驚傳火警，猛烈的火焰從2樓竄出，並延燒至隔壁2樓，共有3棟民宅受損，警消人員獲報前往灌救，於6點8分控制火勢，有1人倉惶逃出，腳底板2度燙傷，送馬偕醫院，無大礙，警消人員於6點14分將火勢撲滅。

(中時)