鴿子間諜？ 印媒：中國派來的

鴿子。（資料照／孫昌國攝）

古代有飛鴿傳書，現代有飛鴿間諜？印度媒體報導，有民眾抓到疑似中國的間諜鴿子，因為牠佩戴的標籤有中文數字。

據《大紀元》報導，印度媒體21日稱中印邊界阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的村民抓到一隻鴿子，這隻鴿子配戴了中文標籤。雖然當局並未證實該鴿子是否為中共派至印度監視，但印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）呼籲中印邊界的居民提高警覺，也已經展開調查。

事實上，這並非印度首次抓到鴿子間諜。去年10月，印度邊境安全部隊即捕捉到一隻疑似來自巴基斯坦的鴿子，牠攜帶一封以巴基斯坦國語烏爾都語（Urdu）寫成的威脅信函。由於印巴兩國局勢緊張，衝突時有所聞，和解之路仍遙遙無期。

(中時電子報)