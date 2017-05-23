影片網路瘋傳 梅蘭妮亞不給牽拍開川普手
美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)和美國總統川普(Donald Trump)抵達以色列特拉維夫(Tel Aviv)的機場後、走在接機的紅地毯上時，被拍到一把拍開川普想牽她的手，這個影片很快就在網路上瘋傳，再度引發外界對兩人關係的猜想。
英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，梅蘭妮亞在特拉維夫機場步下飛機、走在紅毯上時，剛好走在川普後方約半步的地方，川普伸手想要牽她，但遭到梅蘭妮亞用手拍開。川普只好用這隻遭拒絕的手調整領帶，梅蘭妮亞也不動聲色。
在機場歡迎兩人的事以色列總理納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)和其妻莎拉，以及總統里夫林(Rueben Rivlin)和其妻 Nechama。
該報指出這個小插曲有可能只是因為紅毯比較狹窄，不見得是川普和梅蘭妮亞有不和的緣故。兩人在離開特拉維夫時，梅蘭妮亞用兩指勾著川普的手，走向他們即將搭乘的直升機。
但梅蘭妮亞拍開川普的手只是當天發生的插曲之一，以色列因常做出失禮行徑而聞名的政治家Oren Hazan，雖然他沒有受邀出席，但他仍出現在機場。Hazan在川普經過時掏出手機拍了張照片。總理納坦尼雅胡一度試圖阻擋，出手想要抓住Hazan的手，但Hazan還是成功拍到照片，之後還上傳到臉書上。
(中時電子報)
文章來源：Swat team: Melania slaps at President Trump when he tries to hold her hand after pair arrive in Israel on Middle-East peace trip
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。