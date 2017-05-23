影片網路瘋傳 梅蘭妮亞不給牽拍開川普手

從左至右：以色列總統納坦雅胡的妻子莎拉、納坦雅胡、美國總統川普和美國第一夫人梅蘭妮亞。(美聯社)

影片取自YouTube頻道

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)和美國總統川普(Donald Trump)抵達以色列特拉維夫(Tel Aviv)的機場後、走在接機的紅地毯上時，被拍到一把拍開川普想牽她的手，這個影片很快就在網路上瘋傳，再度引發外界對兩人關係的猜想。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，梅蘭妮亞在特拉維夫機場步下飛機、走在紅毯上時，剛好走在川普後方約半步的地方，川普伸手想要牽她，但遭到梅蘭妮亞用手拍開。川普只好用這隻遭拒絕的手調整領帶，梅蘭妮亞也不動聲色。

在機場歡迎兩人的事以色列總理納坦尼雅胡(Benjamin Netanyahu)和其妻莎拉，以及總統里夫林(Rueben Rivlin)和其妻 Nechama。

該報指出這個小插曲有可能只是因為紅毯比較狹窄，不見得是川普和梅蘭妮亞有不和的緣故。兩人在離開特拉維夫時，梅蘭妮亞用兩指勾著川普的手，走向他們即將搭乘的直升機。

但梅蘭妮亞拍開川普的手只是當天發生的插曲之一，以色列因常做出失禮行徑而聞名的政治家Oren Hazan，雖然他沒有受邀出席，但他仍出現在機場。Hazan在川普經過時掏出手機拍了張照片。總理納坦尼雅胡一度試圖阻擋，出手想要抓住Hazan的手，但Hazan還是成功拍到照片，之後還上傳到臉書上。

(中時電子報)