寶劍與美玉 外界不知的吳釗燮二三事
總統府懸缺一陣子的秘書長人事，由原任國安會秘書長的吳釗燮接任。吳釗燮，人如其名，釗是「寶劍」，燮是「美玉」。給吳釗燮的名字作了這麼一個「寶劍」和「美玉」詮釋的，是吳釗燮於扁政府擔任總統府副秘書長時，總統府秘書長陳師孟的說法，他和吳釗燮共事後，認為這是最貼切的形容。
陳建仁副總統用「專業穩健」來介紹吳釗燮，但是外界不知道的吳釗燮，其實還有很多小故事，有些恐怕連蔡政府或之前的扁政府也不知道。
譬如馬英九2008年勝選，政黨再次輪替，吳釗燮時任民進黨政府駐美代表，他在總統大選開票結果揭曉的第一時間即向外交部請辭，並負責任地表示仍會堅守在崗位上持續努力，直到交棒給馬政府新產生的駐美代表。這個故事，不是吳釗燮本人講的、也不是馬政府對外透露的，而是外交部內部廣為流傳的美談。
為何說是美談？因為2008年520民進黨下台、國民黨重新執政後，扁政府非職業外交官出身的駐外代表，立即面臨被馬政府撤換的考量。當時有駐外代表不但不乾脆，還親自返台，私下向馬政府表明希望繼續留任，後來遭到拒絕才從遞出書面辭呈，對外稱已毅然向新政府請辭。這種行徑在外交部內部淪為笑柄，有風骨的請辭案例因此被視為典範，吳釗燮就是在大選揭曉後隨即請辭。
吳釗燮獲得外界好印象，不是蔡政府上台後擔任國安會秘書長才被注意。早在多年前吳釗燮初到政府服務，多次隨當時陳水扁總統出訪時，在海外的表現就非常稱職，他不像一些隨行首長看似出國遊覽，而是努力工作，經常和採訪記者比誰工作到更晚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。