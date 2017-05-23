寶劍與美玉 外界不知的吳釗燮二三事

新任總統府秘書長吳釗燮（左），是蔡英文總統（右）倚重的幕僚長。（翻攝自總統府網站）

總統府懸缺一陣子的秘書長人事，由原任國安會秘書長的吳釗燮接任。吳釗燮，人如其名，釗是「寶劍」，燮是「美玉」。給吳釗燮的名字作了這麼一個「寶劍」和「美玉」詮釋的，是吳釗燮於扁政府擔任總統府副秘書長時，總統府秘書長陳師孟的說法，他和吳釗燮共事後，認為這是最貼切的形容。

陳建仁副總統用「專業穩健」來介紹吳釗燮，但是外界不知道的吳釗燮，其實還有很多小故事，有些恐怕連蔡政府或之前的扁政府也不知道。

譬如馬英九2008年勝選，政黨再次輪替，吳釗燮時任民進黨政府駐美代表，他在總統大選開票結果揭曉的第一時間即向外交部請辭，並負責任地表示仍會堅守在崗位上持續努力，直到交棒給馬政府新產生的駐美代表。這個故事，不是吳釗燮本人講的、也不是馬政府對外透露的，而是外交部內部廣為流傳的美談。

為何說是美談？因為2008年520民進黨下台、國民黨重新執政後，扁政府非職業外交官出身的駐外代表，立即面臨被馬政府撤換的考量。當時有駐外代表不但不乾脆，還親自返台，私下向馬政府表明希望繼續留任，後來遭到拒絕才從遞出書面辭呈，對外稱已毅然向新政府請辭。這種行徑在外交部內部淪為笑柄，有風骨的請辭案例因此被視為典範，吳釗燮就是在大選揭曉後隨即請辭。

吳釗燮獲得外界好印象，不是蔡政府上台後擔任國安會秘書長才被注意。早在多年前吳釗燮初到政府服務，多次隨當時陳水扁總統出訪時，在海外的表現就非常稱職，他不像一些隨行首長看似出國遊覽，而是努力工作，經常和採訪記者比誰工作到更晚。

(中時)