過半民眾支持 瑞士公投廢止舊核電廠

位於瑞士巴登湖畔的核能發電廠。（達志影像/Shutterstock）

據英國獨立報（The Independent）報導，瑞士於前日（5/21）再次舉行全民公投，以58.2%的比例贊成廢止現役的5座境內老舊核電廠，將尋求新式的再生能源替代。瑞士此舉非同小可，這5座核電廠年總發電量佔該國的1/3，該國政府有意投入數十億英鎊的資金，以擴大太陽能、風力、地熱與生質能源的比重，從2019年第一座核電廠退役開始，嘗試走入再生能源國家。瑞士綠黨對此公投結果感到相當興奮，表示這將是瑞士和歐盟地區的歷史性一刻！

繼2011年日本福島核電廠外洩意外後，歐洲各國也逐漸開始著手削減核能發電的比例，從德國開始，率先喊出2022年零核電的目標；北歐、蘇格蘭等地更是大舉發展風力發電，也已頗具規模和功效。但根據瑞士當地媒體統計，現階段瑞士的各式發電比例中，水力佔約6成比例、核能為35%、但風力與太陽能卻僅有不到5%的比例。對此，瑞士能源部長陶瑞絲（Doris Leuthard）表示，「公投結果顯示民眾不想要新的核電廠，那我們就將擴大水力和相關再生能源的發展，來保護和維護瑞士這片土地。」

雖然公投過關，但瑞士國會勢力最大的人民黨（Swiss People’s Party）仍堅決反對此能源改革方案，他們認為，這個方案中，每一個有4名成員的瑞士家庭，未來每年必須多承擔至少3,200瑞士法郎（約9.93萬台幣）的額外費用，高額的電費恐造成邊境居民選擇向鄰國購電，造成國際議題；甚至擴建太陽能板和風力發電機，也將影響土地和農業發展，對瑞士而言，是「弊大於利」。

(中時電子報)