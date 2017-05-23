NBA》留住這個人巫師才有未來嗎？

美國媒體報導，巫師必須在今年夏天提前留住沃爾(左)，球隊未來才有希望。(美聯社資料照)

根據美國《CSN》報導，巫師在今夏的首要任務就是留住沃爾，也只有他才能讓巫師看到未來希望，但相較之下，沃爾也要看清楚球隊的發展方向才行。

巫師在本季打出近40年來最佳戰績，場均23.1分、10.7助攻、2抄截的沃爾功不可沒，他帶領球隊在例行賽拿到49勝，也是繼1979年以來再次稱霸東南區。

雖然沃爾與巫師的合約要到2019年，但依據最新出爐的勞資合約規定，球員可以提前兩年和球隊續約，加上沃爾入選年度最佳第三隊陣容，巫師可以提前端出4年1.7億美元的超大合約留人。

除了要留住沃爾外，巫師次要目標鎖定能攻善守的波特，如果能順利完成這兩項任務，加上去年5年1.3億美元的畢爾，維持三大核心陣容，巫師在東區將可維持強悍競爭實力。

(中時電子報)