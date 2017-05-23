天后江蕙住宅強盜未遂 二姐出庭指認歹徒
歌壇天后江蕙（二姐）去年12月底，位在淡水的住處遭歹徒侵入，二姐為了保護弟弟，自己手掌、頭部受傷，但嫌犯陳金標一直說抓錯人、警方栽贓，還要二姐「測謊」，士林地院4月25日傳喚外勞阿美、江蕙的胞弟指認，但因為阿美、胞弟都因受到驚嚇，指證模糊，法官今天上午9點40分再次以證人身份傳喚江蕙指認，江蕙在9點15分進入法院，僅說：「謝謝」。
江蕙頭戴黑色帽子、黑框眼鏡，薄外套以及球鞋，由於律師進入法警室，了解法庭隔離訊問的流程。
法官上次傳喚時，江蕙以暈眩症臨時發作，身體不適為由，委託律師趙文銘當庭請假，並遞出醫師診斷證明書。合議庭因外勞阿美拘留期間即將到期，月底將返回菲律賓，因而更改訊問的順序，先行問訊阿美、江蕙的胞弟。此次，江蕙的律師表示，暈眩症已經好轉，將在法院安排的指認室內，回答檢察官、辯護人的問題，江蕙可以直接看到陳金標，但陳看不到江蕙。
(中時)
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