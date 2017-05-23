日本迴轉壽司集團「藏壽司」台中中清店今開幕
日本迴轉壽司集團爭食中台灣市場！日本股票上市集團-藏壽司連鎖餐廳，看好中台灣餐飲市場、尤其是台中市的高消費力，陸續於台中市開設3家店，其中全台唯2的「土藏」造型街邊店，緊貼UNIQLO（優衣庫）、星巴克咖啡的腳步展店，靠著商圈集市成功吸客；藏壽司台中市第2家土藏造型街邊店-中清店今（23）日上午將正式開幕搶市。
日本藏壽司連鎖集團目前全球擁有逾400家分店，2016年度營收高達1,136億日幣，積極在海外擴展版圖。藏壽司台灣分公司董事長兼總經理西川健太郎指出，藏壽司目前在台灣已有7家分店，累積來客數逾235萬人次；預計年底前，全台總店數將達10家，下半年將加入台北館前店、桃園佳瑪商場店等3家分店，今年營收目標挑戰8億元。
目前台灣最大的連鎖壽司集團、就是本土品牌「爭鮮」；而日本前4大迴轉壽司品牌「藏壽司」，積極布局全台各都會區，在台北市、新北市林口三井Outlet、台南、高雄及台中陸續展店；同樣是日本前4大平價迴轉壽司「濱」連鎖集團，目前2家分店皆開在台北，「藏壽司」先聲奪人、搶進台灣不到3年，就已開設7家分店。
西川健太郎表示，今年1月首度嘗試在台灣推出第1家日式土藏造型街邊店，地點就座落於福科路上、UNIQLO（優衣庫）附近。新店自開幕以來排隊人潮不減，因此，今年5月再度於台中市中清路、星巴克咖啡旁開設第2家土藏造型街邊店。試營運期間同樣大排長龍，今日正式開幕，藏壽司對台中市場愈來愈有信心。
西川健太郎強調，藏壽司現階段展店以六都為主力，由於土藏造型街邊店需要很大的土地與停車場，加上北部餐飲品牌競爭激烈，因此，該集團將展店重心擺在桃園、新竹、台中、台南，其中，桃園市下半年一口氣開設2家分店；而台中在2家土藏造型街邊店反應熱烈下，目前也在評估開設台中第3家街邊店的可行性。
(工商)
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