嗆夠了吧 梅威瑟與UFC拳王到底打不打？

前拳王梅威瑟(左)與UFC冠軍麥葛雷。(美聯社資料照)

嗆聲、放話、挑釁了大半年，又特地跑去取得拳擊執照的UFC輕量級冠軍麥葛雷(Conor McGregor)，他是否真的有機會在擂台上揍到生涯不敗的前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)呢？

UFC老總懷特花了不少功夫才搞定麥葛雷的合同與賽程，這場牽涉10億美元商機的夢幻大戰，只剩下梅威瑟這頭還是一副若即若離的模樣，到底他想不想打呢？梅威瑟表示：「打鬥是一筆大生意，我是個生意人，也是個鬥士，所以我決定要重出江湖，我的對手有9成機率會是麥葛雷。」

梅威瑟目前表現出想打的樣子，不過遲遲沒有簽約，他大部分的時間還在忙著到處嗆人，麥葛雷只是他其中一個對手。現在麥葛雷拿到加州的拳擊執照，但梅威瑟要在賭城打，對於從未打過職業拳賽的麥葛雷，要在內華達州拿到執照可能會有一點困難。

儘管比賽一拖再拖，拉斯維加斯已有賭客搶先投注，盤口看好梅威瑟，賭客大多壓寶麥葛雷。若比賽成真，將會採用拳擊的規則。麥葛雷比梅威瑟年輕10歲以上，他也是梅威瑟較不擅長應付的左撇子，但是碰上梅威瑟的搶分與防守打法，麥葛雷的勝算很低。

(中時電子報)