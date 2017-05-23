陽岱鋼回歸近了 將迎睽違2個月首實戰

讀賣巨人的陽岱鋼30日將投入三軍實戰。(截自日本雅虎體育)

陽岱鋼轉戰讀賣巨人至今，因傷還未在一軍亮相，不過這一天或許不會等太久了！日媒23日報導，陽岱鋼目前在三軍復健進度良好，已經能參與球隊練習，預定本月30日將投入三軍比賽，力拚6月中旬交流戰期間回歸，他說，「一切狀況良好，感覺能投身實戰了！」

陽岱鋼自春訓時因下半身緊繃休兵，和同時期入隊的右投山口俊，至今都還沒在一軍出賽，加上日前森福允彥也因狀況不好下二軍，一度形成去年巨人簽下的3名自由球員無人在一軍的情況，惹得巨人高層不滿。不過陽岱鋼這個月復健狀況不錯，現在打擊、重訓等訓練項目，都已能順利完成。

據《Sponichi Annex》報導，陽岱鋼歷經一段時間休息，現在他當務之急是找回原本的揮棒感覺，他說，「跟受傷前比起來，打擊的力量有點不足，現在得努力把感覺找回來！」陽岱鋼預計30日睽違2個月的實戰，除了打擊也會鎮守中外野，盼趕在交流戰期間回一軍，助目前暫居央聯第3的巨人，戰績衝上排頭。

陽岱鋼受傷期間，巨人外野手出賽數較多的為立岡宗一郎、長野久義、石川慎吾、龜井善行，防守端還算稱職，但打擊表現卻不盡理想，打得最好的是從火腿轉隊來的石川，他出賽34場繳打擊率2成55、3轟、上壘率3成20、長打率4成26成績。如此看來，巨人應該更希望陽岱鋼能健康回歸，繳出應有身手。

(中時電子報)