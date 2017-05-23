媽媽的味道尚健康！「石農肉粽」飄香好美味

石門-十八王公肉粽。（新北市農業局提供）

下周就是「端午節」了！免不了應景吃粽子、划龍舟！石門區農會設立的「田媽媽北海驛站石農肉粽」在新北市農業局輔導下，不僅各個家政媽媽手藝精湛，讓石農肉粽的名號成為北海岸特色美食的代名詞，更與多家知名大賣場合作上架販售，搶攻端午肉粽市場。

粽子是端午節必吃的應景美食，同時是北海岸漁民早年出海攜帶的便當，也是祭拜十八王公的首選祭品，匯聚了先民生活習慣與宗教信仰，石門粽成為北海岸特色產業。

石門區農會抓緊發展契機，在92年創立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，並積極充實設備及生產技術，不僅創造就業機會，讓在地媽媽們能一展精湛好手藝又能照顧家計，同時也打響石農肉粽的名號。為了讓更多消費者能品嚐石農肉粽的好滋味，也與全台多家賣場合作販售。

石門區農會設立的「田媽媽北海驛站石農肉粽」。（新北市農業局提供）

石農肉粽品項豐富，除了在各大賣場可以買到的傳統北部粽口味─十八王公肉粽外，石門農會也和家樂福合作推出「福家總舖師」系列肉粽，有石門區農會與家政媽媽們融合在地傳統茶文化，添加鐵觀音茶葉、茶湯的鐵觀音茶粽，還有口感細膩香Q的南部粽、份量充足的蛋黃香菇花生肉粽，胃口不大又想一嚐肉粽美味的民眾則可以選購花生小肉粽，吃素的朋友則可以選購包有香菇、栗子、花生及豆皮絲的栗子素粽，口味眾多絕對能滿足大家的味蕾。

石門區農會為了維護食品安全，將所有肉粽製程標準化，不僅取得ISO22000食品安全最高認證及HACCP認證外，食材使用方面，也嚴選符合CAS認證的食材，同時所有家政媽媽均考取中餐烹調丙級證照，讓石農肉粽挺過多年食安風暴，不但衛生品質屹立不搖，一顆顆肉粽中還吃得到媽媽的愛心。

農業局表示，石門區農會在農業局輔導下，結合在地茶產業，讓石農肉粽能夠飄香賣場通路，實屬不易。現代人生活忙碌，無暇包粽又想品嚐肉粽滋味的民眾，歡迎至賣場選購，或是趁著端午連續假期，到北海岸欣賞藍天碧海的風光，順道至石門區農會帶串肉粽回家品嚐，過個健康又美味的端午佳節。

(中時電子報)