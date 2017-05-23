吳念真搶「全聯先生」的生意？ 本人不知情

吳念真被問怎麼去搶「全聯先生」的生意啦？但自己不知情。（翻攝自吳念真臉書）

吳念真被問怎麼去搶「全聯先生」的生意啦？但自己不知情。（翻攝自吳念真臉書）

導演吳念真今（23日）8時許在臉書發文，因全聯在他不知情下，在DM和廣告使用他的照片，他對全聯總裁徐重仁提岀疑問。

吳念真臉書全文如下：

徐總裁，上星期我出國了，朋友傳了line給我，問我說：你怎麼去搶「全聯先生」的生意啦？我說：沒有啊！全聯先生我還挺熟的！結果他傳了這張照片給我。

我那時候覺得，應該是用錯照片吧？可是…名字的確是我，而那些話我也沒說過。

昨天ㄧ上班，沒想到報紙全版廣告上看到的還是我！我拜託人輾轉請問到底哪裡出了錯？結果…貴公司沒有任何人願意回覆我。

總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是…別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？

(中時)