吳念真搶「全聯先生」的生意？ 本人不知情
導演吳念真今（23日）8時許在臉書發文，因全聯在他不知情下，在DM和廣告使用他的照片，他對全聯總裁徐重仁提岀疑問。
吳念真臉書全文如下：
徐總裁，上星期我出國了，朋友傳了line給我，問我說：你怎麼去搶「全聯先生」的生意啦？我說：沒有啊！全聯先生我還挺熟的！結果他傳了這張照片給我。
我那時候覺得，應該是用錯照片吧？可是…名字的確是我，而那些話我也沒說過。
昨天ㄧ上班，沒想到報紙全版廣告上看到的還是我！我拜託人輾轉請問到底哪裡出了錯？結果…貴公司沒有任何人願意回覆我。
總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是…別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？
(中時)
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