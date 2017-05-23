英定調曼徹斯特恐攻 暫停大選活動
英國首相梅伊（Theresa May）周二說，當局正在確認曼徹斯特19死50傷的事件，但他們已將此定調為「可怕的恐怖攻擊」。
據路透報導，她在聲明中並表示，「我們一心懸念罹難者，以及受影響的家人。」
另一方面，據CNN報導，英國警方也證實，這是一起恐怖攻擊事件，並警告民眾遠離事發現場。執法官員說，爆炸可能是由自殺炸彈所引起，他們已辨識出一名可疑的男性。
據天空新聞（Sky News）報導，在曼徹斯特恐攻事件後，梅伊的保守黨6月8日將中止全國大選活動。
近幾天的民調顯示，英國反對黨工黨大幅縮減了與保守黨間的差距，不過預料梅伊仍可順利連任。
美國國土安全部（Department of Homeland Security）在得知曼特斯特恐攻事件後表示，將密切關注相關狀況，並指出目前的情資並未顯示，美國演唱會場有可能遭攻擊的跡象。
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）22日晚於英國北部的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，但當演唱會已達尾聲，歌迷散場，陸續離開體育館時，卻傳出爆炸聲。館方說，爆炸點是在體育館外，而當晚館內約有兩萬人，其中多數是年輕歌迷。
亞莉安娜正巡迴世界各地，舉行「性感尤物」（Dangerous Woman）演唱會，預計9月19日將首度在台灣的台北小巨蛋開唱。台灣是她在亞洲巡演的倒數第2站，而門票已售罄，
(中時電子報)
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