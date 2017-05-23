同婚釋憲案 明天下午結果揭曉

備受矚目的同性婚姻釋憲案，大法官會議將於明天（24日）作成解釋文，當天下午4點並由司法院祕書長於大禮堂舉辦中外記者會，此次釋憲結果將以中英文新聞稿發布，讓國際社會知悉；由於司法院前將有挺同婚與反同婚的團體聲援，為避免衝突發生，警方已架妥拒馬加以阻隔。

(中時)