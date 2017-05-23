NBA》4年來季後賽首度先發 他能力挽狂瀾嗎？

「阿根廷妖刀」吉諾比利(中)相隔4年重返季後賽先發行列，他能幫助馬刺力挽狂瀾阻止勇士登上西區王位嗎？(美聯社資料照)

接連折損帕克、里歐納德與大衛李的馬刺，總教練帕波維奇在23日西區決賽第四戰決定讓40歲老將「阿根廷妖刀」吉諾比利於相隔4年之後再次回到先發行列，期盼他能幫助球隊力挽狂瀾。

季前早就明言球季後將退休的吉諾比利，沒想到卻在季後賽愈打愈好，尤其是在少了里歐納德的西區決賽第三戰攻下21分，即便無力帶領球隊拿到勝利，但讓球隊、球員和球迷看到了一線生機。

這是吉諾比利自2013年6月21日與熱火的總冠軍系列賽搶七大戰之後首度於季後賽先發，該役吉諾比利攻下18分，可惜馬刺最終以88比95飲恨不敵由詹姆斯、韋德與波許領軍的熱火，3比4無緣奪冠。

23日吉諾比利再度銜命先發上陣，這把老了4年的妖刀能否重現光芒，就看其他年輕小將們是否齊心合力了。

(中時電子報)