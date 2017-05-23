大稻埕慶端午！城隍水巡扒龍船 喜迎台北世大運

大稻埕戲苑青年團岸上演出戲牡丹。（台北霞海城隍廟提供）

下周就是端午佳節了！免不了應景吃粽子、划龍舟！大稻埕在上周六也其前歡度端午佳節！霞海城隍爺、城隍夫人、月下老人、七爺八爺一同從廟出發到大稻埕碼頭進行活動，猶如市長的城隍要來水巡淡水河，加上今天520特別的日子也帶夫人屋出來曬恩愛，還有月老作伴讓更多年輕男女有機會找到有緣人。

「城」是城牆、隍(湟)是護城河，【城隍】即是城市的守護神，台北。大稻埕的守護神”霞海城隍”連續四年在生日前接近端午時水巡淡水河….

藍色公路上沖繩三線演出。（台北霞海城隍廟提供）

在大稻埕碼頭由城隍廟道士進行簡單的請神儀式後，奉請城隍爺及月下老人乘龍舟，今天有兩艘大龍舟及兩艘小龍舟一同水巡，一方面也是希望透過水巡，在淡水河上除煞讓在淡水河上的船隻及河岸邊運動及活動的人可以平安，霞海城隍也是1821年由陳金絨從泉州同安人坐船奉請而來。

話說當天活動還有隨行的在地居民及民眾一同上藍色公路遊艇一起陪城隍水巡，船上也有在地拾肆號洋行帶來的沖繩三線演出增添氣氛，神明在龍舟遊河，大稻埕碼頭前也有大稻埕戲苑青年歌仔戲團演出精彩「戲牡丹」，水上岸上都很熱鬧，也是因為1930年蔡雪溪的畫作【扒龍船】畫的就是在淡水河邊賽龍舟、也有許多人在河岸邊欣賞對岸還有人在演戲熱鬧，還看的到當時還是鐵橋的台北大橋，一方面也希望透過活動回復舊有的文化風貌，讓民眾更親近台北的母河「淡水河」主要的幾個原因有以下。

城隍乘龍舟。（台北霞海城隍廟提供）

【水巡趕煞】

猶如台北市母河的淡水河，河流川流不息、藍色公路遊艇也穿梭來往加上河邊騎車、路跑運動族及每每假日許多家庭出遊來此，藉此趕煞讓河及週邊大家可以平安。

【水路溯源】

1821年泉州同安人奉請霞海城隍渡海來台打拼，城隍爺是坐船來台灣保佑著鄉民們一路到現在。

【龍舟回航】

古早賽龍舟都是在大稻埕的淡水河邊，以圖為證，1930年蔡雪溪畫的”扒龍船”就是當時在端午時節淡水河邊賽龍舟的紀實，河邊擁擠的人潮觀賽，還有攤販在旁更有台北鐵橋及觀音山相映成趣，對面還有人演著戲一同熱鬧，再者當年台北市政府移至大佳河濱公園比賽時，台北霞海城隍廟也捐贈一艘由老師傅劉清正藝師打造並以故鄉起名的”霞城號”龍舟至今每年比賽時還可以看到，這兩年贊助比賽隊伍，一再顯示對於傳統節日及龍舟運動的重視及傳承，今年4月至韓國昌原國際龍舟賽還摘下三金一銅拿下總積分第二名的成績。

【親水護河】

希望透過這樣的活動讓民眾更親水並了解河岸風光、生態及河運，甚至希望以後還有一些水上活動可以在大稻埕碼頭淡水河段讓民眾可以體驗，另一方面也建立環保觀念愛護河流珍惜水源。

由台北市體育局所舉辦的【水岸台北。端午嘉年華】有著多年歷史，除了越熱鬧的國際龍舟邀請賽、有許多周邊活動帶大家認識端午這節氣時節，以此活動作為暖身，今年也適逢世大運，更力邀台北市大同區公所一同來為世大運踩街宣傳。

(中時電子報)